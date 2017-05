Marcos Flores Bikin Persib Tertinggal Sementara di Kandang Bali United

BANDUNG – Bali United untuk sementara unggul 1-0 atas Persib Bandung dalam laga yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Rabu (31/5/2017) malam.



Gol kemenangan sementara Bali United dicetak Marcos Flores. Flores sendiri merupakan mantan pemain Persib saat Torabika Soccer Champhionship (TSC) 2016.



Jalannya Pertandingan:



Bali United mendominasi permainan sejak kick off. Tapi berbagai serangan yang dilakukan tidak ada yang membahayakan gawang Persib.



Sebaliknya, Persib masih meraba-raba permainan dan lebih banyak melakukan serangan balik. Senada dengan Bali United, tak ada peluang emas tercipta hingga menit kedelapan.



Peluang cukup bagus baru tercipta pada menit kesembilan. Irfan Bachdim melepas sepakan dari luar kotak penalti. Beruntung bagi Persib, bola hasil sepakan Irfan hanya melintas di atas gawang.



Sejak menit ke-10, Bali United tampil lebih tenang dalam melancarkan serangan. Tapi pertahanan Persib tampil apik dalam menghadang setiap serangan Bali United.



Menit 14, Febri Hariyadi yang lepas dari jebakan offside memberikan umpan silang di kotak penalti Bali United. Sial bagi Persib. Belum sempat disambar Atep, bola hasil umpan Febri membentur pemain belakang Bali United dan bola berhasil ditangkap kiper I Made Wardana. Skor masih 0-0.



Bali United mendapat peluang mencetak gol melalui tendangan bebas pada menit 18. Beruntung bagi Persib, bola hasil eksekusi Irfan Bachdim membentur pagar hidup. Bola liar pun dengan mudah ditangkap kiper M Natshir.



Kartu kuning pertama dikeluarkan wasit Mustafa Umarela untuk pemain Bali United I Made Andhika. Hal itu setelah Andhika menjebal Febri Hariyadi dengan cukup keras. Beruntung Febri tidak mendapat perawatan.



Aksi individu Yabes Roni pada menit 21 berhasil mengelabui beberapa pemain Persib. Ia lalu mengakhiri aksinya dengan tendangan ke arah gawang. Kali ini, bola membentur kaki Achmad Jufriyanto dan hanya menghasilkan tendangan sudut.



Persib berusaha mencetak gol. Menit 23, Atep melepas crossing ke mulut gawang Bali United. Sial, tak ada pemain Persib yang menyambut bola. Bahkan bola dengan mudah ditangkap kiper I Made Wardana.



Kartu kuning kedua dalam laga itu dikeluarkan wasit. Kali ini, giliran Atep yang diganjar kartu usai mengganjal keras I Made Andhika.



Dua kartu kuning kemudian dikeluarkan wasit untuk dua pemain Persib pada menit 27.. Achmad Jufriyanto dikartu karena mengganjal Sylvano Comvalius. Satu lagi dihadiahkan untuk Vladimir Vujovic karena dinilai melakukan protes berlebihan.



Menit 28, Fadil Sausu melepas tendangan bebas. Bola meluncur deras ke arah gawang. Kiper M Natshir jadi penjagal peluang Bali United. Ia mampu memotong bola hasil sepakan Fadil.



Gol! Bali United mengubah skor menjadi 1-0 melalui gol Marcos Flores. Gol itu berawal dari sepakan keras Sylvano Comvalius dari luar kotak penalti. Bola membentur gawang Persib. Bola liar kemudian disambut tandukan Flores yang tidak terkawal. Gawang Persib pun harus rela bergetar oleh mantan pemainnya.



Persib melancarkan serangan bertubi-tubi pada menit 34 yang diakhiri sepakan Supardi Nasir. Bola membentur pemain belakang Bali United sehingga skor masih belum berubah.



Menit 35, Vladimir Vujovic melepas tandukan menyambut umpan sepak pojok Atep. Bola bergerak melebar dari sasaran.



Bali United kemudian terus membombardir pertahanan Persib hingga menit 41. Mereka berkali-kali membuat lini pertahanan Persib kerepotan dengan serangan dari aksi Irfan Bachdim, Marcos Flores, dan Sylvano Comvalius.



Yabes Roni memberi kejutan untuk lini pertahanan Persib pada menit 43. Akselerasi dari sektor kiri Persib diakhiri Yabes dengan sepakan melengkung. Beruntung bagi Persib, bola hasil sepakan Yabes melenceng dari sasaran.



Semenit berselang, giliran Irfan Bachdim yang melepas sepakan keras dari sudut yang kurang ideal. Bola terbuang sia-sia.



Kartu kuning kembali dikeluarkan wasit. Kali ini giliran I Gede Sukadana yang mendapatkannya saat injury time babak pertama.



Sementara hingga babak pertama berakhir, skor 1-0 untuk keunggulan Bali United tetap bertahan.



Susunan Pemain



Bali United: I Made Wardana (GK), Agus Nova, Ahn Byung Keon, Fadil Sausu (C), I Made Andhika, Ricky Fajrin, I Gede Sukadana, Irfan Bachdim, Marcos Flores, Sylvano Comvalius, Yabes Roni



Pelatih: Widodo C Putro



Persib: M Natshir (GK), Achmad Jufriyanto, Vladimir Vujovic, Henhen Herdiana, Supardi Nasir, Hariono, Dedi Kusnandar, Atep (C), Febri Hariyadi, Gian Zola, Sergio van Dijk



Pelatih: Djadjang Nurdjaman