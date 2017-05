Sergio Ramos: Perpaduan Keberagaman adalah Kunci Sukses Madrid

MADRID – Manajer Real Madrid, Zinadine Zidane, tidak ragu menyebutkan bahwa kapten mereka, Sergio Ramos, merupakan representasi dari nilai-nilai yang dimiliki Madrid. Menanggapi hal itu, Ramos pun merasa tersanjung atas pujian yang disematkan Zidane padanya.

Kendati demikian, bek Timnas Spanyol itu mengungkapkan bahwa setiap orang di Madrid membawa sesuatu yang berbeda dan itu merupakan suatu yang penting. Pasalnya, dengan berbagai perbedaan yang ada pada Madrid, Ramos menilai bahwa Los Blancos –julukan Madrid- akan menjadi tim yang saling melengkapi.

“Bagi saya, ini merupakan kebanggaan ketika Zidane mengatakan bahwa saya merupakan representasi dari nilai-nilai Madrid,” ujar Ramos, seperti diberitakan Four Four Two, Rabu (31/5/2017).

“Setiap orang dari kami di sini membawa sesuatu yang berbeda: beberapa pengalaman, beberapa pemuda, beberapa keseimbangan, beberapa tujuan… kami memberikan semua yang kami bisa,” lanjutnya.

Ramos menjelaskan bahwa beragam perbedaan yang dimiliki Madrid merupakan kunci sukses mereka meraih berbagai gelar. Bek berusia 31 tahun itu yakin bila Madrid akan terus mencapai kesuksesan lainnya di masa depan.

“Perpaduan keberagaman adalah kunci kesuksesan kami dan kami memiliki sebuah atmosfer yang bagus dan harmoni yang benar-benar bagus,” tuntas Ramos.