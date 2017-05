Gara-Gara Hormon Pertumbuhan, Lionel Messi Tinggalkan Newell's Old Boys demi Barcelona

LIONEL Messi memiliki karier junior cemerlang bersama Newells’ Old Boys. Hampir di setiap musimnya, terhitung sejak 1994-2000, Messi hampir selalu mencetak sekira 500 gol dari semua laga resmi maupun persahabatan yang dilalui dalam satu musim kompetisi.

Hebatnya, Messi melalui serangkaian musim luar biasa di level junior dengan tubuh mungil. Pada 1998 atau ketika usianya menginjak 11 tahun, Messi hanya memiliki tinggi 127 sentimeter. Hal itu kontras dengan rekan-rekan sebayanya yang memiliki tinggi di atas 170 sentimeter.

Melihat keanehan pertumbuhan yang dimiliki sang anak, Jorge Messi (ayah) membawa Messi kecil ke Dokter Diego Schwarsztein. Hal itu dilakukan Jorge karena cemas dengan pertumbuhan Messi yang kini menjadi legenda sepakbola dunia.

“Mereka berkonsultasi tentang perumbuhan anaknya yang lamban. Saat itu tinggi badan Messi hanya 1,27 meter (127 sentimeter). Tentu, dia belum menjadi seorang bintang, dia belum menjadi pemain bola terkenal ataupun pemain profesional. Saat itu Messi hanya pemain sepakbola junior di Newell’s,” kata Schwarsztein mengutip dari buku The Inside Story of the Boy Who Became a Legend karangan Luca Caioli.

Setelah melakukan serangkaian tes, dokter mendiagnosis Messi mengalami kekurangan hormon pertumbuhan. Menurut Schwarsztein, penyakit yang dialami Messi dialami 1:20 juta manusia di bumi ini. Karena itu, Messi bisa dibilang terkena penyakit langka.

Agar memiliki tubuh ideal, Messi wajib mengikuti program pengobatan hormon pertumbuhan. Ia diberikan suntikan sehari sekali dalam kurun enam tahun.

Akan tetapi, pengobatan ini membutuhkan biaya besar. Setiap tahunnya, butuh biaya 100.000 pounds atau sekira Rp1,7 miliar. Menurut Jorge, Awalnya biaya pengobatan Messi ditanggung asuransi kesehatan dan jaminan sosial dari Acindar Foundation.