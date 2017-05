Selain Rodas, Depetris Jadi Pemain yang Diprediksi Miliki Karier Lebih Gemilang ketimbang Messi

SEWAKTU membela Newell’s Old Boys junior dalam kurun 1994-2000, Lionel Messi memiliki pemain sebaya yang memiliki skill olah bola oke. Selain Gustavo Rodas yang mampu menembus tim senior Newell’s di usia 16 tahun pada 2002, ada juga Leandro Depetris.

Depetris merupakan rekan duet Rojas di lini depan Newell’s Old Boys junior. Keduanya disokong langsung oleh Messi kecil yang berlakon sebagai playmaker. Kombinasi trio tersebut kerap merepotkan lini pertahanan tim-tim besar macam Boca Juniors, San Lorenzo dan Independiente.

Berkat ketajamannya di muka gawang, pesona Depetris menarik perhatian klub kuat Eropa, AC Milan. Pada 2000 atau saat usianya belum genap 11 tahun, ia diboyong ke Italia. Awalnya melihat skill olah bola saat kecil, Depetris digadang-gadang akan memiliki karier gemilang di persepakbolaan Eropa.

Kenyataannya, karier Depetris justru tak kunjung ke level performa terbaik. Bahkan saat ini, Depetris yang berusia 29 tahun hanya membela tim Divisi III Liga Argentina, Tiro Federal.

Bahkan menurut situs transfermarkt, selama menjalani karier profesional, Depetris hanya mencetak satu gol. Satu gol itu dicetak saat dirinya membela Brescia dalam kurun 2005-2008. Pelatih Messi dan Depetris di Newell’s Old Boys junior, Adrian Coria, sejak awal meyakini bahwa Messi akan memiliki karier lebih gemilang ketimbang Depetris.

“Saat itu orang-orang membicarakan Leandro Depetris, seorang bocah laki-laki pirang dan sudah bergabung dengan Milan sejak berusia 11 tahun. Banyak yang mengatakan hal-hal bagus tentang dia. Tetapi entah mengapa, saya tidak setuju,” kata Coria mengutip dari buku The Inside Story of the Boy Who Became a Legend karangan Luca Caioli.

“Saya selalu mengatakan kepada teman-teman saya, Messi akan 10 kali lebih hebat dibanding Depetris. Bahkan saat dewasa nanti, dia akan lebih hebat dari Diego Maradona. Anda harus tahu bahwa saya adalah penggemar berat Diego,” lanjut Coria.

Prediksi Coria ternyata tepat. Langkah yang dibuat Messi pun tepat sasaran. Di usia 13 tahun atau pada 2000, Messi memutuskan meninggalkan Newell’s untuk melanjutkan karier di Barcelona. Apa alasannya?

Bersambung…..