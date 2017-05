Balik ke Manchester City, Ini Pesan Joe Hart kepada Torino

Grazie Torino, sono orgoglioso di aver giocato per la tua Grande Squadra. Non dimenticherò mai il modo in cui avete accolto me e la mia famiglia. Sarò un tifoso del Torino per sempre, per il resto dei miei giorni. Ho incontrato tante persone veramente speciali e questa è stata una delle più splendide esperienze della mia vita. Per adesso è solo un arrivederci, perché tornerò per vedervi ed incontrarvi tutti. Vi auguro una estate eccezionale, mi mancherete! #forzatoro #kaammoonnnn Thank you Torino.... I am so proud to have played for your special football club. The way you have treated me and my family is something that we will never forget. I will forever support Torino for the rest of my days. I have met so many special people and this has been one of the greatest experiences of my life. I will come back to see you all one day so it is bye for now, enjoy an amazing summer #❤️Manchester

A post shared by Joe Hart (@joehartofficial) on May 29, 2017 at 4:40am PDT