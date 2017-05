SPORT TWEETS: Akhiri Musim Bersama Barcelona, Ini Ucapan Perpisahan Suarez dengan Enrique

PENYERANG Barcelona, Luis Suarez, mengucapkan perpisahannya dengan mantan pelatihnya, Luis Enrique. Enrique melatih Barca sejak musim 2014-2015.

Selama tiga musim menukangi Barca, Enrique telah menyumbangkan satu piala LIga Champions musim 2014-2015, dua piala Liga Spanyol, dan tiga gelar Copa del Rey. Dengan pencapainnya tersebut, Suarez tak segan untuk mengucapkan terim kasih kepada pelatih berkebangsaan Spanyol tersebut.

Sementara posisi Enrique akan digantikan oleh mantan pelatih Atlethic Bilbao, Ernesto Valverde. Valverde dipastikan akan menjadi juru taktik Blaugrana –julukan Barcelona– selama dua musim ke depan.

Thanks coach! Specially for all these things you've taught me !!!!

THANKS and much success in the future. pic.twitter.com/J0JCW6qotV