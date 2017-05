Gustavo Ariel Rodas, Pesepakbola yang Awalnya Diprediksi Lebih Bersinar ketimbang Messi

KETIKA tampil di tim junior Newell’s Old Boys, terutama dalam kurun 1996-1998, Lionel Messi memiliki rekan sepadan di lini depan. Sosok itu bernama Gustavo Ariel Rodas atau biasa dipanggil Billy.

Billy merupakan pemain yang biasa beroperasi sebagai penyerang atau tepat di depan Messi yang bermain di posisi second striker. Di level junior, kombinasi Billy-Messi kerap merepotkan pertahanan tim-tim lawan sekelas Boca Juniors, Independiente hingga San Lorenzo.

“Tim lawan tidak bisa berbuat banyak karena mereka tidak pernah bisa menguasai bola. Aku ingat Rodas dan Messi-lah si pembawa malapetaka bagi kami. Sekali mereka menguasai bola, kami tidak akan pernah bisa merebutnya. Bahkan para pemain belakang kadang merasa bosan mencoba merebut bola darinya,” kata Lautaro Formica, lawan Messi dan Rojas di masa kecil, mengutip dari buku The Inside Story of The Boy Who Became a Legend.

Billy berusia satu tahun lebih tua dari Messi. Ia lahir di Rosario pada 16 Januari 1986. Karena kehebatannya dalam mengoyak jala gawang lawan, Billy masuk di daftar cadangan skuad senior Newell’s Old Boys di usianya yang baru menginjak 14 tahun pada 2000.

Dua tahun berselang atau pada 2002 di saat usianya baru mencapai 16 tahun, Billy sudah merasakan debut di tim senior Newell’s Old Boys. Di saat yang bersamaan, Messi masih bermain di tim junior Barelona.