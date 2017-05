SPORT TWEETS: Meski Tak Bertanding, Suarez Tetap Senang Barca Juara Copa del Rey

MESKI tidak dapat berlaga di partai final Copa del Rey kontra Deportivo Alaves, striker Barcelona, Luis Suarez, ternyata turut gembira terhadap kemenangan yang diraih timnya tersebut. Ya, pada pertandingan penentuan itu, Barca suskses melibas Alaves dengan skor 3-1.

Kegembiraan Suarez diperlihatkannya melalui posting-an di akun Twitter pribadinya, @LuisSuarez9. Striker Uruguay itu mengunggah foto di mana segenap elemen tim sedang melakukan perayaan di atas lapangan.

Tidak hanya itu, dalam cuitannya tersebut, Suarez juga menuliskan, “Juara. Kerja sama tim yang hebat untuk mengakhiri musim!!!! Terima kasih kepada Anda semua atas dukungan Anda sepanjang musim!!!”

Champions 💪💪💪💪great team work to end the year !!!!! Thank you all for your support during the year !!! pic.twitter.com/wijlVNUC5A