SPORT TWEETS: Marquee Player-nya Gabung Timnas Selandia Baru, Borneo FC Beri Ucapan Selamat

LABEL marquee player yang disematkan kepada striker Borneo FC, Shane Smeltz, nyatanya bukan isapan jempol belaka. Pasalnya, pemain berkebangsaan Selandia Baru itu mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan, sehingga dipanggil oleh negaranya untuk turut berpartisipasi pada Piala Konfederasi yang berlangsung pada 17 Juni–2 Juli 2017.

Karena hal itu, Borneo FC pun terpaksa harus kehilangan pemain bintangnya itu untuk sementara waktu. Kendati demikian, manajemen Borneo FC ternyata menyambut gembira kabar tersebut dan merasa bangga dengan prestasi pemainnya.

Kabar tersebut disampaikan langsung melalui akun Twitter resmi Borneo FC, @PusamaniaBorneo, yang memberi ucapan selamat kepada Smeltz. Tidak hanya itu, akun resmi Borneo FC juga me-retweet posting-an Tim Nasional Selandia Baru yang mengumumkan daftar para pemain yang mereka pilih.

Ucapan selamat yang diberikan Borneo FC kepada Smeltz berbunyi, “Selamat kepada @ShaneSmeltz yang dipanggil ke Tim Nasional Selandia Baru untuk Piala Konfederasi FIFA. Semoga beruntung Smeltzy,” tulis akun Twitter resmi Borneo FC.

Congratulations to @ShaneSmeltz who has been called up to New Zealand national team for FIFA Confederations Cup. Good luck Smeltzy! https://t.co/pToD6WHWvc