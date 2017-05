Herrera Dikaitkan dengan Barcelona, Fans Man United Murka

MANCHESTER – Barcelona terus berburu pemain untuk memperkuat skuad mereka musim depan. Setelah Marco Verratti dari Paris Saint-Germain (PSG), Blaugrana –julukan Barca– dikabarkan tertarik untuk mendatangkan gelandang Manchester United, Ander Herrera.

Pemain berpaspor Spanyol tersebut dinilai cocok menjadi suksesor Andres Iniesta yang mulai memasuki usia senja. Namun ternyata, kabar tersebut mendapat kecaman keras dari warganet.

Sebagian besar dari mereka tidak terima jika Herrera benar-benar berlabuh ke Camp Nou musim depan. Pasalnya, pemain 24 tahun tersebut merupakan salah satu kunci sukses Setan Merah di musim ini.

“Bahkan jika Barcelona membawa (Lionel) Messi dalam transfer Herrera, @manutd tidak akan menjualnya,” cuit akun Twitter @This_United.

Herrera baru saja terpilh sebagai man of the match pada laga final Liga Eropa melawan Ajax Amsterdam di Friends Arena, Kamis 25 Mei 2017 dini hari WIB. Meski tidak mencetak gol, kepiawaiannya mengawal lini tengah memastikan Setan Merah meraih trofi berkat kemenangan 2-0.

@SunSport ander Herrera is to stay at old Trafford as our captain So Barcelona take ur cash away Ander Herrera IS NOT FOR SALE

Even if Barcelona bring Messi as part of the deal to sign Herrera, @manutd will not sell him. We love him so much #GGMU