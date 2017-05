Diposisikan sebagai Wingback, Oxlade-Chamberlain Belajar dari Dani Alves

LONDON – Winger Arsenal, Alex Oxlade-Chamberlain, sedang berjuang mendalami posisi barunya sebagai seorang wingback. Pasalnya, sejak Arsenal menerapkan formasi 3-4-3, pemain yang biasanya beroperasi di lini tengah itu kini diposisikan sebagai wingback.

Kendati demikian, Chamberlain nampak tidak terlihat mengeluh. Pemain berpaspor Inggris itu justru berjuang sekuat tenaga untuk tampil sebaik mungkin di posisi barunya agar tidak mengecewakan kepercayaan sang pelatih, Arsene Wenger.

“Ketika saya melihat tim-tim yang bermain dengan lima pemain di belakang dan wingback, saya telah melihat posisi dan posisi awal mereka karena hal itu merupakan sesuatu yang sedikit asing bagi saya,” ujar Chamberlain, seperti diberitakan Four Four Two, Jumat (26/5/2017).

Lebih spesifik, Chamberlain mencoba meniru gaya bermain wingback Juventus, yakni Dani Alves. Ia menilai bahwa Alves adalah sosok yang tepat untuk dijadikan contoh bagaimana menjadi wingback yang tangguh.

“Ketika saya melihat Dani Alves baru-baru ini, dia mungkin tidak bermain dalam posisi lima pemain di belakang, namun caranya bermain, dia terus maju dan menambahkan banyak nuansa menyerang sebaik bertahan. Pemain seperti itu, Anda menonton dan Anda belajar darinya,” tandas Chamberlain.