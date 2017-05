Demi Mencari Bibit Unggul, Kemenpora Resmikan Liga Sepakbola Pelajar 2017

KISARAN - Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Deputi III Bidang Pembudayaan Olahraga menggelar seremonial kick-off Liga Sepakbola Pelajar (LSP) U14 dan U-16 memperebutkan Piala Menpora 2017 di Stadion Mutiara Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Kamis (25/5).



Dengan demikian, kompetisi sepakbola junior bergengsi yang diikuti 372 kabupaten/kota se-Indonesia ini resmi bergulir. Kick-off ditandai dengan tendangan penalti yang dilakukan secara bergantian oleh Deputi III Pembudayaan dan Olahraga, Raden Isnanta yang mewakili Menpora, Asdep Olahraga Pendidikan, Arifin Majid, serta Asdep Sentra dan SKO, Teguh Raharjo.



Turut hadir dalam seremonial kick off tersebut adalah Direktur Usia Muda PSSI Ricky Yakobi yang mewakili Ketua Umum Letjend TNI Edy Rahmayadi dan Asisten I Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Asahan, Taufik Zainal Siregar yang mewakili Bupati Taufan Gama Simatupang.



Acara pembukaan berlangsung meriah. Ribuan warga masyarakat setempat tumpah ruah memadati Stadion Mutiara. Tak ketinggalan Ketua KONI Asahan, Nurkarim Nehe dan unsur Muspida Kabupaten Asahan lainnya turut hadir meramaikan acara seremonial.



Diawali dengan laga pembuka antara PS Bakrie Asahan melawan Putra Tanjung Tanjung Balai, kemudian defile 24 tim peserta. Kemeriahan semakin terasa ketika sebanyak 500 muda-mudi menampilkan Tarian Tao Toba Nauli. Kick-off ditutup dengan laga persahabatan antara Timnas Pelajar U-16 binaan Kemenpora yang dipersiapkan ke Gothia Cup 2017 di Tiongkok melawan PS Asahan U-15 Plus.



Dalam sambutannya, Deputi III Kemenpora, Raden Isnanta memuji kerjasama dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan sepakbola di Kabupaten Asahan, sehingga rangkaian acara seremonial kick off liga pelajar kali ini terlaksana dengan meriah.



"Kick-off hari ini di Kota Kisaran adalah awal dimulainya LSP U14 dan U-16 Piala Menpora 2017 seri kabupaten/kota. Animo masyarakat Kabupaten Asahan luar biasa. Semua stakeholder sepakbola ada di sini. Hal yang sama juga akan dilakukan kabupaten lain tentunya," kata Isnanta sembari mengatakan semua harus bisa bersinergi untuk memajukan olahraga sepakbol di Tanah Air. Mulai dari pemerintah, masyarakat, Asosiasi PSSI Kabupaten, klub dan unsur lainnya mesti harus kompak dan bahu-membahu membangun sepak bola.



"Karena selain dapat melahirkan bibit-bibit unggul yang bisa mengharumkan nama daerah dan negara. Sepakbola juga dapat membangkitkan semangat persaudaraan dan menghilangkan egoisme. Jiwa kebangsaan pun akan semakin kuat," tambahnya.



Isnanta mengaku bangga karena penyelenggaraan LSP Piala Menpora semakin diminati masyarakat. Tak hanya itu, kompetisi usia muda ini telah berkontribusi mensuplai pemain untuk timnas Indonesia U-16 yang dibesut oleh Fachri Husaini.



"Para senior seperti Ricky Yacobi, Rully Nere dan Dony Latuperisa yang hadir di sini juga berharap LSP Piala Menpora 2017 akan melahirkan bibit-bibit unggul. Kita patut bersyukur karena dari penyelenggaraan sebelumnya event ini bisa mensuplai pemain untuk timnas U-16. Pelatih timnas U-16 Fachri Husaini bahkan berterimakasih kepada hajatan Kemenpora ini. Sistem yang sudah terbangun akan kita perkuat lagi dengan meningkatkan mutu dan kualitas atlet, pelatih dan penyelenggaraan," ucap Isnanta.



"Untuk itu, kami mengajak 371 kabupaten/kota lain yang sudah mendaftar untuk memulai memaksimalkan sinergi dengan seluruh stakeholder di daerah masing-masing," ajaknya.



"Sementara bagi kabupaten/kota yang belum menyelenggarakan. Mari siapkan diri untuk tahun mendatang. Karena jumlah kabupaten/kota penyelenggara akan ditambah lagi. Sehingga semua kabupaten dapat berpesta," imbuhnya.



Pujian yang sama untuk penyelenggaraan kick-off LSP U-14 dan U-16 Piala Menpora 2017 di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan juga dilontarkan Asdep Olahraga Pendidikan Kemenpora, Arifin Majid.



"Persiapan panitia cukup bagus, begitu pula dengan masyarakatnya sangat antusias. Dari 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Asahan, hampir 90 persen ikut. Keterampilan para pemain dari tim-tim peserta juga bagus. Itu pertanda bahwa pembinaan di Asahan berjalan dengan baik," jelas Arfin sembari menyatakan seremonial kick-off memang baru saja dilaksanakan di Kisaran, namun pelaksanaan pertandingan LSP U16 Piala Menpora hingga saat ini sudah berjalan di 12 provinsi dari 34 provinsi yang ada.



Hal tersebut dilakukan karena waktu pelaksanaan seri nasional yang cukup mepet belum lagi jumlah peserta masing-masing daerah berbeda, sehingga beberapa provinsi sudah memainkan pertandingan terlebih dahulu.



"Nantinya para juara dari tingkat kabupaten/kota berhak maju ke putaran final tingkat provinsi. Selanjutnya, juara di tingkat provinsi berhak melaju ke putaran final yang akan digelar di Magelang, Jawa Tengah bersamaan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) yang jatuh pada tanggal 9 September," tutup pria asal Makassar ini (*).