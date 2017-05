SPORT TWEETS: Sapa Para Penggemar, Ini Dia Kicauan David De Gea Setelah Menjadi Juara Liga Eropa 2016-2017

PARA pemain Manchester United boleh jadi tengah merasakan momen paling bahagia selama musim 2016-2017 ini. Menutup gelaran Liga Eropa musim ini, skuad asuhan Jose Mourinho itu berhasil keluar sebagai juara. Skuad berjuluk The Red Devils itu pun berbagi kebahagiaan bersama para penggemar.

Tak terkecuali kiper andalan Man United, David de Gea. Meski tidak bertugas menjaga gawang Man United dalam pertandingan final melawan Ajax Amsterdam di Friends Arena itu, penjaga gawang asal Spanyol tersebut bersama para pemain lain terlihat sangat bahagia ketika mengangkat trofi di hadapan para penggemar yang memenuhi stadion.

Memboyong trofi Liga Eropa pertama Man United itu, ruang ganti pemain pun diisi dengan euforia perayaan kemenangan. De Gea sendiri tak lupa meng-update di Twitter pribadinya setelah berhasil menjadi juara Liga Eropa 2016-2017.

Dalam unggahan tersebut, kiper berusia 26 tahun itu terlihat sangat bangga bisa pulang dengan titel juara. De Gea pun menegaskan dirinya ikut senang melihat para suporter The Red Devils tersenyum merayakan kemenangan

Campeones! Because we love to see you all smile. Porque nos gusta veros sonreír. ❤️ #UEL #ForManchester pic.twitter.com/Q4KQ4dSAv7