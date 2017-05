Luar Biasa! Mourinho Jadi Pelatih Pertama yang Bisa Koleksi Lebih dari Satu Trofi Liga Champions dan Eropa

PELATIH bertangan dingin asal Portugal, Jose Mourinho, berhasil mengantarkan tim asuhannya, Manchester United, menjuarai Liga Eropa 2016-2017. Hasil tersebut diperoleh Man United setelah sukses mengalahkan Ajax Amsterdam di partai final dengan skor 2-0, Kamis (25/5/2017) dini hari WIB.

Dengan hasil tersebut, Man United berhak tampil di Liga Champions musim depan. Tak hanya itu, pencapaian ini juga berhasil menjadikan Mou –sapaan akrab Mourinho– sebagai pelatih pertama yang mengoleksi lebih dari satu trofi Liga Champions dan Eropa, seperti dilansir dari Twitter @OptaJoe.

Bersama Man United, trofi Liga Eropa musim ini menjadi piala keduanya setelah sempat dimenangkan saat melatih Porto pada 2002-2003. Begitu juga dengan koleksi trofi Liga Champions yang berhasil ia menangkan sebanyak dua buah.

Raihan pertama si kuping besar –julukan trofi Liga Champions– berhasil ia menangkan saat masih bersama Porto di musim 2003-2004. Selanjutnya pada 2009-2010 berhasil ia dapatkan saat melatih Inter Milan.

Bahkan setelah raihan tersebut, Mou langsung jemawa dengan mengangkat kedua tangannya dan memberikan empat jari kepada wartawan. Hal tersebut mantan pelatih Real Madrid itu lakukan untuk menunjukkan pencapaiannya.

1 - Jose Mourinho is the first manager to win both the European Cup/CL (2) & UEFA Cup/Europa League (2) more than once. Winner. pic.twitter.com/8qouf1cC3y