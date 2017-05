Keren! Man United Jadi Klub Kelima yang Berhasil Mengoleksi Tiga Trofi Bergengsi di Eropa

MANCHESTER United sukses merengkuh gelar juara Liga Eropa 2016-2017 setelah mengalahkan Ajax Amsterdam, Kamis (25/5/2017) dini hari WIB, dengan skor 2-0. Dua gol Man United dicetak oleh Paul Pogba dan Henrikh Mkhitaryan.

Dengan hasil tersebut, Setan Merah –julukan Man United– berhak tampil di Liga Champions musim depan. Selain itu, gelar ini juga membawa Man United bisa sejajar dengan tim-tim tersukses di Eropa yang mampu memenangkan tiga trofi bergengsi di Benua Biru tersebut.

Dilansir dari Twitter @OptaJoe, Man United berhasil menjadi tim kelima yang mampu mengoleksi trofi Liga Champions, Eropa, dan Piala Dunia Antarklub. Sebelumnya ada Barcelona, Inter Milan, Bayern Munich, dan juga Real Madrid yang juga sukses mengoleksi tiga trofi tersebut.

Hingga saat ini, Man United telah mengoleksi tiga gelar Liga Champions yakni musim 1967-1968, 1998-1999, dan terakhir 2007-2008. Sementara, trofi Liga Eropa musim ini menjadi koleksi piala pertama bagi tim yang bermarkas di Old Trafford tersebut.

Lalu trofi Piala Dunia Antarklub itu berhasil diperoleh pada 2008 setelah mengalahkan wakil Ekuador, LDU Quito dengan skor tipis 1-0. Pada musim 2007-2008 tersebut juga menjadi tahun terbaik bagi Man United karena mampu menyandingkan trofi Liga Champions dengan Liga Inggris.

5 - Manchester United are the fifth team to win all three major European trophies (UEFA Cup/EL, CL/European Cup & CWC). Champions. pic.twitter.com/YnERYHX4Xu