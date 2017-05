Bawa Man United Juara Liga Eropa, Mourinho Kukuhkan Diri sebagai Pelatih Tersukses di Eropa

STOCKHOLM – Tak ada yang meragukan racikan seorang Jose Mourinho ketika membesut sebuah klub. Pelatih berjuluk The Special One itu kembali membuat tinta emas dalam kariernya, yakni sebagai manajer pertama yang memenangkan dua trofi Liga Champions dan Liga Eropa.

Ya, Mourinho sebelumnya pernah membawa juara FC Porto dan Inter Milan di gelaran Liga Champions. Terbaru, sosok berusia 54 tahun itu sukses mengantarkan Manchester United menjuarai Liga Eropa.

Kendati menjuarai turnamen kasta kedua di Eropa, sentuhan magis Mourinho terbukti ampuh. Di tengah keraguan banyak pihak yang mengkritik perjalanan Man United di kompetisi Liga Inggris musim ini. Ia berhasil membawa tim asal Manchester, Inggris itu untuk tampil di Liga Champions musim depan.

Pada laga final Liga Eropa, Mourinho membawa anak asuhnya menang dengan skor 2-0. Paul Pogba membuka keunggulan pada menit 18, kemudian digandakan oleh Henrik Mkhitaryan (’48). Gelar juara Liga Eropa ini merupakan yang pertama bagi Setan Merah. Tentu merupakan kado istimewa di penutup musim 2016-2017.

1 - Jose Mourinho is the first manager to win both the European Cup/CL (2) & UEFA Cup/Europa League (2) more than once. Winner. pic.twitter.com/8qouf1cC3y