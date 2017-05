Komentari Wayne Rooney, Mourinho: Akan Sangat Baik jika Ia Bertahan Musim Depan

STOCKHOLM – Kapten Manchester United, Wayne Rooney, santer diberitakan akan pergi dari klub yang telah bersamanya sejak 2004 itu. Bahkan, Rooney sendiri sudah memberikan sinyal akan hengkang dari Old Trafford.



Dalam pertandingan teranyar The Red Devils –julukan Man United- kala melawan Ajax di final Liga Eropa 2016-2017, pemain berusia 31 tahun itu hanya diturunkan di menit akhir laga. Rooney turun menggantikan Juan Mata di menit 90.



Menanggapi penampilan sang pemain di final Liga Eropa, pelatih Manchester United, Jose Mourinho, hanya berujar singkat. Pelatih asal Portugal itu pun tak lupa mengomentari rumor tentang kepergian Rooney dari Man United.



“Wayne Rooney sangat siap untuk bermain, ia merupakan opsi besar yang saya miliki. Tapi, saya tidak perlu menyerang saat skor sudah 2-0. Saya bilang pada Rooney sebelum laga, ia bisa saja menjadi aktor kunci, tapi ia lebih baik berada di klub musim depan,” ungkap Mourinho.



“Rooney adalah pemain yang sangat penting bagi klub. Jika musim depan ia bertahan di klub, tentu saja saya akan sangat senang,” timpal pelatih berusia 54 tahun itu.



Seperti diberitakan sebelumnya, Rooney mengungkap dirinya belum bisa memastikan nasibnya di Man United. Aura bintang kapten yang identik dengan Setan Merah itu memang mulai pudar. Kita tunggu saja apakan Rooney akan memilih bertahan atau angkat kaki dari Old Trafford.