Hadapi Ajax di Final, Herrera: Dua Klub Raksasa Eropa Akan Saling Menyerang

STOCKHOLM – Jelang tampil melawan Ajax di partai final Liga Eropa 2016-2017, pemain Manchester United, Ander Herrera, mengatakan laga tersebut akan menjadi pertandingan yang sangat menarik. Herrera pun tak lupa memuji rival asal Belanda itu.

“Saya yakin para pemain Ajax sama antusiasnya seperti para pemain Manchester United. Kami menghormati mereka karena Ajax bermain sangat hebat selama ini. Mereka pun memiliki banyak pemain yang penuh talenta,” puji Herrera, mengutip dari situs resmi UEFA, Rabu (24/5/2017).

Selain memberikan komentar positif kepada para pemain de Godenzonen –begitu sang rival dijuluki, gelandang asal Spanyol itu juga berkomentar terhadap klub asuhan Peter Bosz itu. Herrera menegaskan timnya akan berhadapan dengan lawan yang kuat. Ia pun mengatakan pertandingan antardua tim raksasa ini akan menarik perhatian publik.

“Ajax bermain dengan sangat dinamis dan mereka merupakan tim yang bermain dengan tipe menyerang. Ajax juga memiliki sejarah permainan yang hebat. Klub seperti itu membuat laga final semakin spesial,” timpal Herrera.

“Ajax Amsterdam dan Manchester United adalah dua tim raksasa dari Benua Eropa. So, pertandingan final ini akan menjadi permainan yang sangat menarik bagi semua orang,” tandas Player of the Year Man United musim 2016-2017 versi fans itu.