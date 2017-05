AFC U-20 FUTSAL CHAMPIONSHIP: Indonesia Raih Hasil Baik di Fase Grup, Yori sebagai Sosok Pelatih Out of The Box

JAKARTA – Pelatih Timnas Futsal Indonesia U-20, Yori van der Torren, berhasil membawa tim asuhannya melangkah ke perempatfinal AFC U-20 Futsal Championship 2017. Namun, langkah Ardiansyah Runtuboy dan kawan-kawan terhenti di babak delapan besar usai kalah dari Thailand dengan skor 2-4.

Salah satu pengamat sepakbola Tanah Air, Arif Fitrianto, memuji kinerja Yori yang membawa Timnas Indonesia U-20 lolos dari fase grup dengan Tajikistan dan Taiwan serta menghadapi dua negara yang lebih diunggulkan, yakni Jepang dan Vietnam. Ia mengatakan, Yori sebagai sosok pelatih out of the box yang mampu membuat keputusan tepat.

Saat di babak penyisihan grup, Indonesia meraih dua kemenangan atas Tajikistan dan Taiwan. Selanjutnya, Tim Garuda Muda bermain imbang saat melawan Vietnam (1-1) dan Jepang (3-3) dengan strategi power play di menit akhir pertandingan.

Arif menilai, strategi power play yang diterapkan Yori digunakan pada momentum yang tepat. Ia pun menyebut pelatih keturunan Belanda itu memiliki keputusan di luar kebiasaan pelatih pada umumnya.

“Saya katakan Yori sebagai sosok pelatih out of the box yang di luar kebiasaan pada umumnya. Dia mampu menerapkan strategi power play dengan maksimal sehingga Indonesia bisa keluar dari tekanan,” ucap Arif, saat diwawancarai Okezone melalui sambungan telefon, Selasa (23/5/2017).

“Yori berani ambil keputusan dengan cepat. Dia tahu kapan menerapkan strategi power play dalam kondisi dan waktu yang tepat,” sambungnya.

Lebih lanjut, pengamat futsal Tanah Air, Doni Zola, menuturkan Yori mampu melanjutkan strategi yang ditetapkan Vic Hermans selaku kepala pelatih Timnas Futsal Indonesia. Ia menilai, Yori sebagai sosok caretaker yang pandai menerjemahkan pola permainan yang diinginkan Vic Hermans.

“Yori melanjutkan apa yang ditetapkan Vic Hermans dengan strategi yang simple dan efektif. Dia juga sebagai caretaker yang pandai menerjemahkan permainan Vic Hermans karena dia pernah jadi anak asuhan Hermans,” ujar Doni.