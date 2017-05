Herrera: Hanya Trofi Liga Eropa yang Ada di Kepala Saya

MANCHESTER – Gelandang Manchester United, Ander Herrera, mengaku tidak ingin memikirkan hal lain. Pemain berpaspor Spanyol tersebut menjelaskan, saat ini dirinya hanya memikirkan mengenai trofi Liga Eropa yang sudah didepan mata.

Man United berhasil memastikan diri berlaga di final Liga Eropa 2016-2017. Kepastian tersebut didapat setelah tim asuhan Jose Mourinho tersebut menyingkirkan wakil Spanyol, Celta de Vigo dengan agregat 2-1.

Di partai puncak, Man United akan bertemu wakil Belanda, Ajax Amsterdam, Kamis 25 Mei 2017 dini hari WIB. Kasper Dolberg dan kolega berhasil menuntaskan perlawanan Olympique Lyon dengan agregat 5-4.

“Yang paling penting adalah trofi Liga Eropa. Itu adalah satu-satunya yang harus saya tanamkan di pikiran saya,” ungkap Herrera, seperti disadur dari Four Four Two, Selasa (23/5/2017).

“Kami akan memiliki waktu untuk memikirkan hal lain setelahnya. Liga Eropa adalah trofi yang belum pernah dimenangkan klub ini. Kami bisa membuat sejarah untuk klub ini, jadi trofi Liga Eropa adalah satu-satunya hal ada di pikiran saya,” tuntasnya.