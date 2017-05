Wih! Ander Herrera Ingin Menutup Karier di Manchester United

MANCHESTER - Gelandang enerjik Manchester United, Ander Herrera, mengaku ingin menutup kariernya bersama Setan Merah dan menjadi salah satu legenda klub.

Seperti diketahui, musim ini merupakan musim ketiga Herrera berkostum Man United, usai dibeli dengan harga yang cukup mahal dari Athletic Club di musim panas 2014.

Gelandang Timnas Spanyol itu pun sudah membantu Setan Merah memenangkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Inggris, serta juga membawa tim lolos ke final Liga Eropa 2016-2017.

Herrera pun berharap ia akan terus menjalani momen positif di klub, dan siap untuk terus menjalani karier panjang bersama kubu Old Trafford. Dalam wawancara dengan ESPN, saat ditanya apakah pemain berusia 27 tahun itu berniat untuk pensiun sebagai pemain Man United, Herrera menyatakan; "Ya, tapi untuk menutup karier di sebuah klub besar, Anda harus terus tampil apik tiap musim. Dan itu tidak mudah."

"Saya kira ada banyak pemain di sini punya kualitas untuk mencatat musim yang bagus, namun yang paling sulit adalah bermain konsisten," imbuhnya.

"Saya masih berusia 27 tahun, semoga suatu hari nanti Anda bisa membandingkan saya dengan legenda yang lain. Namun, Anda belum bisa melakukannya saat ini. Saya tahu betul kalau saya harus terus tampil konsisten di klub terbesar Inggris, jadi ini tidak mudah," tukasnya.

Well, ini jelas merupakan sebuah pernyataan yang down to earth dari seorang pemain yang baru saja terpilih sebagai Player of the Season Manchester United untuk musim 2016-2017.