Neville: Sekarang Waktu yang Tepat untuk Rooney Tinggalkan Manchester United

MANCHESTER – Mantan pemain Manchester United, Phil Neville, merasa kalau sekarang adalah waktu yang tepat bagi Wayne Rooney untuk meninggalkan Old Trafford. Mengingat pemain berpaspor Inggris itu memang bukan pilihan utama dalam rencana Jose Mourinho sejauh ini.

Sejak Mourinho mengambil alih kursi kepelatihan Man United, Rooney yang berstatus sebagai kapten tim justru lebih sering menghiasi bangku cadangan. Pelatih berpaspor Portugal itu lebih memilih pemain muda seperti Marcus Rashford untuk mendampingi Zlatan Ibrahimovic di lini depan.

“Sepertinya ia (Rooney) terlihat sedang menuju pintu keluar Manchester United. Anda mendapat sinyal yang menunjukkan kalau sekarang adalah waktu yang tepat baginya untk pergi, dan mungkin sekarang adalah waktunya,” kata Neville, seperti dikutip dari Four Four Two, Selasa (23/5/2017).

“Anda berharap (ia tidak pergi) tapi melihat bagaimana musim ini berjalan, terutama sejak Natal, ia tidak banyak mendapat kesempatan bermain,” terangnya.

Rooney hanya dimainkan dalam 25 pertandingan di Liga Inggris dan baru lima kali diturunkan sebagai starter. Tak heran, jika jumlah gol pemain 32 tahun tersebut hanya menyentuh angka lima di akhir musim.