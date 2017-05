Lakoni Debut Bersama Tim Utama Man United, Demetri Mitchell Semringah

MANCHESTER - Pemain muda Manchester United, Demetri Mitchell, yang selama ini menjadi pilar tim reserves, tak bisa menyembunyikan kebahagiannya usai melakoni debut di tim senior Setan Merah. Mitchell (20 tahun) yang berposisi sebagai fullback kiri, menyebut bermain di depan publik Old Trafford merupakan sebuah pengalaman yang tidak terlupakan baginya.

Mitchell sendiri merupakan salah satu youngster yang dipersiapkan manajer Jose Mourinho untuk laga pekan pamungkas Liga Inggris kontra Crystal Palace tadi malam - yang sudah tak berpengaruh pada posisi Man United yang telah dipastikan finis pada posisi keenam di klasemen akhir. Mitchell bahkan dipercaya menjadi starter oleh The Special One di sektor bek kiri pada laga tersebut.

Mitchell pun tampil cukup apik setelah dipercaya tampil penuh kontra The Eagles. Ia bahkan masuk ke dalam nominasi Man of the Match internal Man United bersama Paul Pogba dan youngster lainnya, Josh Harrop.

"Bermain di Old Trafford merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa bagi saya," buka Mitchell kepada MUTV.

"Saya lahir di kota ini, di dekat Old Trafford dan saat ini saya bermain di sini (Old Trafford). Ini sudah menjadi mimpi saya selama ini," lanjutnya.

"Saya ingin berterima kasih kepada manajer dan juga mengucapkan selamat kepada rekan-rekan saya (dari tim reserves yang juga dipercaya tampil di Mourinho). Ini pengalaman yang luar biasa. Saya tidak pernah menyangka kami semua akan bermain bersama-sama (melakoni debut) di tim utama," tandas Mitchell.