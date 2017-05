SPORT TWEETS: Lakoni Pertandingan Terakhir dengan Chelsea, Terry Dihadiahi Sabuk WWE oleh Triple H

LONDON – Kapten Chelsea, John Terry, telah dihadiahi sebuah sabuk replika oleh legenda World Wrestling Entertaiment (WWE) Triple H. Hadiah tersebut diberikan Triple H sebagai hadiah usai melakoni pertandingan terakhirnya dengan Chelsea.

Bek berusia 36 tahun ini akan segera meninggalkan Stamford Bridge usai berhadapan dengan Sunderland pada Minggu 21 Mei 2017. Terry merupakan sosok yang sangat disegani The Blues –julukan Chelsea- pasalnya pemain berkebangsaan Inggris ini hampir menghabiskan dua dekade membela tim London Barat tersebut.

Sebagaimana diberitakan Sportsmole, Senin (22/5/2017), oleh sebab itu juara dunia 14 kali WWE yang merupakan wakil presiden eksekutif WWE, mengirimkan sabuk yang telah dirancang dengan khusus sebagai hadaih untuk Terry. Hal tersebut bertujuan untuk menghargai puncak kariernya dalam dunia sepakbola.

Congratulations to John Terry and @ChelseaFC on winning the @PremierLeague! pic.twitter.com/22G7R32emY