SPORT TWEETS: Wah! Mesut Ozil dan Kawan-Kawan Hadiri Malam Pertemuan Arsenal Foundation

LONDON – Pemain bintang Arsenal, Mesut Ozil, terlihat menghadiri acara malam pertemuan The Arsenal Foundation yang diselenggarakan timnya di Stadion Emirates, London, Kamis 18 Mei 2017. Dalam acara tersebut digelar penggalangan dana sebagai upaya Arsenal Foundation untuk membantu meningkatkan kualitas hidup bagi orang-orang yang membutuhkan di seluruh dunia.

Dalam unggahan foto di akun Twitter pribadi miliknya, Ozil mengenakan setelan jas dengan kemeja putih dan dasi merah bersama rekan-rekannya. Salah satu rekan Ozil yang juga hadir yakni Mohamed El Neny dan Skhodran Mustafi.

Nice evening with the team for a good cause! 😊✌🏼 @AFC_Foundation @Arsenal #NightToInspire pic.twitter.com/bB67sa76OP