Ribut dengan Liestiadi, Pelatih Fisik Tinggalkan Persipura

JAYAPURA – Pada latihan terakhir Persipura jelang laga tandang menghadapi Persiba Balikpapan yang akan dilaksanakan pada Kamis 18 Mei 2017, terjadi ketegangan antartim pelatih yakni pelatih kepala, Liestiadi dengan pelatih fisik Persipura asal Brasil, Lydio De Souza.

Proses latihan diawali dengan baik. Hingga akhirnya ketegangan dan adu mulut pun tak dapat terelakkan. Keributan pun terjadi, Lydio De Souza yang kurang fasih berbahasa Indonesia terlihat marah-marah saat berbicara kepada pelatih kepala Liestiadi. Adu argumen sempat terlihat serius saat mereka berbincang. Para pemain yang baru saja bubar dari lapangan pun langsung menghindar.

Lydio katakan, “Itu saya lakukan karena sesuai dengan apa yang saya kerjakan, namun Liestiadi membantahnya jangan buat hal itu karena pemain rentan cedera, Lydio balik menyerangnya dengan bahasa Indonesia yang sepotong-sepotong, No, no, no, itu tidak terjadi,” ucapnya di lapangan, Kamis 18 Mei 2017 pagi.

Satu hari setelah adu mulut terjadi, melalui akun Instagram-nya, @lydiodesouza, mengucapkan selamat tinggal bagi Persipura. Hal ini memunculkan tanda tanya besar bagi pengikutnya di Instagram, apakah pelatih fisik tersebut keluar meninggalkan Persipura?

"Terimakasih tuhan!!. berkat tim Persipura dan kota Jayapura dengan peluang baru! Aku meninggalkan kepala di bagian tertentu dari tugas! Terima kasih Tuhan, terima Papua khususnya keluarga (Tim) Persipura Jayapura Selamat tinggal Persipura selamat tinggal," kata Lydio dalam akun Instagram-nya.

Hingga sekarang, pihak manajemen Persipura Jayapura belum memberi keterangan resmi kepada media perihal hengkangnya Lydio. Okezone yang menghubungi Sekretaris Umum Persipura, Rocky Bebena, belum memberi tanggapan.