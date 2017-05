SPORT TWEETS: Ciee, Sergio Ramos Ajak Anaknya ke Lapangan Tempat Latihan Madrid

PEMAIN Real Madrid, Sergio Ramos, terlihat mengajak anaknya bermain di tempat latihan Los Blancos –julukan Madrid. Hal tersebut terbukti dari unggahan foto di akun Twitter-nya, @SergioRamos.

Dalam unggahan fotonya tersebut, Ramos tengah asyik bersenda gurau dengan anaknya. Bahkan anak laki-lakinya itu mengenakan jersey Madrid dipadupadankan dengan celana jeans panjang serta sneakers dengan warna yang senada.

Sementara Ramos terlihat menggunakan jersey away Madrid disertai dengan celana pendeka dan juga sneakers. Keduanya terlihat asyik untuk menghabiskan waktu luang jelang akhir musim ini berakhir.

¡Hoy se vino a hacer recuperación mi nano! Verlo crecer, mi felicidad completa. ¡Tqm SR junior!/ Today, my boy came along for recovery! LYL! pic.twitter.com/eUYavkr0gF