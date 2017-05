Kiper Ketiga Manchester United Berharap Terus Mendapat Kepercayaan dari Mourinho

MANCHESTER - Kiper muda Manchester United yang kini berstatus sebagai kiper ketiga klub, Joel Pereira, berharap mendapat lebih banyak kesempatan bermain di bawah asuhan manajer Jose Mourinho. Namun, meski sang kiper hanya membuat satu penampilan sejauh ini di tim utama Setan Merah, Pereira tetap mengaku senang dengan kepercayaan yang diberikan Mourinho padanya.



Pereira yang berusia 20 tahun, menghabiskan paruh pertama musim sebagai pemain pinjaman di klub Portugal Belenses. Namun, kiper Timnas Portugal U-21 itu dipanggil lagi oleh Mourinho pada Januari 2017 seiring dengan kepergian Sam Johnstone ke Aston Villa.

"Saya berharap main di akhir pekan nanti (laga pamungkas Man United di Liga Inggris 2016-2017 melawan Crystal Palace). Kita lihat bagaimana jadinya. Saya bekerja keras untuk itu dan jika saya mendapat kesempatan, saya akan memanfaatkannya dengan baik," tutur Pereira menurut Daily Star.

"Sudah seperti mimpi jadi nyata ketika saya main lawan Wigan (debutnya untuk tim utam Man United), saya bekerja keras untuk momen seperti itu dan semoga saya akan mendapat lebih banyak kesempatan, dan juga menit bermain ke depannya," lanjutnya.

"Saya juga terus bekerja keras untuk bisa kembali tampil. Setiap laga di Old Trafford seperti sebuah mimpi. Saya baru main sekali untuk tim utama, namun saya puas dengan treatment dan kepercayaan yang telah diberikan manajer pada saya," tukasnya.



Man United akan menghadapi Crystal Palace di Old Trafford akhir pekan ini. Mourinho sendiri sudah menyatakan akan melakukan rotasi besar-besaran sebelum meladeni Ajax di final Liga Eropa tengah pekan depan. So, Joel memang kemungkinan besar bisa main melawan The Eagles.