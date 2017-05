Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini

LIGA Inggris 2016-2017 akan menggelar pekan pamungkas akhir minggu ini. Sebanyak 10 pertandingan digelar bersamaan pada Minggu 21 Mei 2017 mulai pukul 21.00 WIB.

Dari laga-laga nanti, jelas yang paling menarik perhatian adalah pertandingan yang mempertemkukan Arsenal vs Everton, Liverpool vs Middlesbrough dan Watford vs Manchester City. Disebut menarik karena Manchester City, Liverpool dan Arsenal masih bersaing untuk finis di empat besar Liga Inggris 2016-2017 yang menggaransi minimal tampil di playoff Liga Champions 2017-2018.

Sejauh ini, selain Chelsea yang sudah ditahbiskan menjadi juara Liga Inggris, Tottenham Hotspur telah dipastikan menjadi wakil Inggris di Liga Champions 2017-2018. Karena itu dari jalur liga, Inggris masih mencari dua tim lagi.

Saat ini The Citizens –julukan Man City– duduk di posisi tiga dengan koleksi 75 angka. Liverpool membuntuti tepat di bawah Manchester Biru dengan 73 poin. Sementara Arsenal duduk di tangga kelima dengan poin 72.

Jika melihat lawan pada pekan terakhir dan posisi kalsemen, jelas Man City dan Liverpool lebih dijagokan finis di posisi tiga dan empat ketimbang Arsenal. Namun, nothing is impossible dan The Gunners –julukan Arsenal– masih berpeluang untuk membuat keajaiban.

Berikut jadwal lengkap Liga Inggris Pekan 38:

Minggu 21 Mei 2017

Arsenal 21 : 00 Everton

Burnley 21 : 00 West Ham United

Chelsea 21 : 00 Sunderland

Hull City 21 : 00 Tottenham Hotspur

Leicester City FC 21 : 00 AFC Bournemouth

Liverpool 21 : 00 Middlesbrough FC

Manchester United 21 : 00 Crystal Palace FC

Southampton FC 21 : 00 Stoke City FC

Swansea City AFC 21 : 00 West Bromwich Albion

Watford FC 21 : 00 Manchester City FC