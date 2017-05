Gol Scorpion Kick Mkhitaryan Jadi Gol Terbaik Man United Musim 2016-2017

MANCHESTER - Winger Manchester United, Henrikh Mkhitaryan semringa setelah golnya terpilih jadi gol terbaik Setan Merah musim ini di penghargaan internal klub yang digelar dini hari tadi di Manchester.

Mkhitaryan mendapat penghaargaan ini atas gol spektakulernya ke gawang Sunderland di Old Trafford pada Desember 2016. Saat itu Mkhitaryan melakukan scorpion kick, dimana bintang Timnas Armenia itu mencetak gol dengan backheel menawan di depan Stretford End yang membuat Setan Merah menang 3-1 kala itu.

Mkhitaryan sendiri sejatinya terkejut mampu mencetak gol seperti itu dan ia mengatakan tak pernah melatih secara khusus teknik melakukan backhell sebelumnya.

"Jujur, saya sendiri juga terkesan. Saya tidak bisa membayangkan mencetak gol seperti itu. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi," ucap Mkhitaryan sambil tertawa kepada MUTV, yang dilansir Goal International.

"Saya tidak berpikir Anda bisa melatih gol semacam itu, Anda hanya harus mengambil keputusan cepat. Saya tak bisa melewatkan kesempatan itu, karena itu adalah gol hebat dari Tuhan," imbuh eks bintang Borussia Dortmund itu.

Our Goal of the Season - we still don't know how @HenrikhMkh did it! 😍 #MUFCPOTY pic.twitter.com/dmWgVJYOrW