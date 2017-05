Ander Herrera, Player of the Year Manchester United Musim 2016-2017!

MANCHESTER - Gelandang bertahan Manchester United, Ander Herrera, baru saja terpilih sebagai Player of the Year klubnya untuk musim 2016-2017. Pemain internasional Spanyol itu memenangi persaingan dengan Antonio Valencia dan Zlatan Ibrahimovic.

Well, kemenangan Herrera ini sekaligus menghentikan dominasi David De Gea -yang ironisnya berposisi sebagai kiper, yang meraih gelar ini dalam tiga musim sebelumnya secara beruntun.

Herrera sendiri secara individual memang tampil hebat di lini tengah Man United musim ini, meski secara kolektif penampilan Setan Merah terbilang mengecewakan. Tak hanya impresif, pemain berusia 27 tahun itu juga terbilang konsisten menampilkan permainan terbaik hampir sepanjang musim.

Sementara itu, jika Herrera terpilih sebagai pemain terbaik klub pilihan fans, maka gelar pemain terbaik pilihan para pemain Setan Merah jatuh kepada Antonio Valencia. Sedangkan gelar pemain tim reserves terbaik diraih Axel Tuanzebe. Tak ketinggalan, Henrikh Mkhitaryan meraih penghargaan untuk kategori gol terbaik Man United musim ini.

You've voted @AnderHerrera the Sir Matt Busby Player of the Year for 2016/17 - well deserved! #MUFCPOTY pic.twitter.com/N1GgE6a8TG