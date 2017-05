Wih! Chelsea Siap Lepas Willian ke Manchester United

LONDON - Kabar menarik terkait bursa transfer muncul dari kamp Chelsea. The Blues kabarnya siap mempertimbangkan untuk menjual Willian jika Manchester United memberikan penawaran yang layak di musim panas nanti.

Seperti diketahui, Willian bukan jadi pilihan utama manajer Antonio Conte di starting eleven Chelsea musim ini. Namun, winger internasional Brasil berusia 28 tahun itu masih sanggup mencetak tujuh gol dan dua assist untuk membantu The Blues memenangkan titel juara Liga Inggris 2016-2017.

Namun, sang winger sejatinya hanya turun 14 kali sebagai starter di liga domestik musim ini dan sudah sering disebut bakal cabut dari Stamford Bridge musim panas ini. Di sisi lain, Man United sudah menunjukkan ketertarikan pada Willian belakangan ini, dan manajer Setan Merah, Jose Mourinho diklaim sangat menginginkannya.

Sebagai informasi, Willian pernah ditangani Mourinho ketika The Special One masih membesut The Blues, di mana mereka berdua memenangkan Liga Inggris 2014-2015.

Willian sebelumnya sudah mengonfirmasi bahwa pada musim panas 2016, ia memang mendapat tawaran dari Man United Dan kini, seperti diklaim Independent, jika memang Setan Merah coba menawarnya di jendela transfer musim panas nanti, Chelsea bakal mempertimbangkan.

Chelsea diklaim tengah membutuhkan dana banyak untuk membangun skuad yang solid guna mengarungi Liga Inggris dan Liga Champions musim depan.