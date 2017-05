Bukan Alves atau Bonucci, Ini Bintang Kemenangan Juventus atas Lazio di Final Coppa Italia

ROMA – Bek Juventus, Leonardo Bonucci, menyebut bintang kemenangan 2-0 timnya atas Lazio di final Coppa Italia 2016-2017 yang berlangsung di Stadion Olimpico, Kamis (18/5/2017) dini hari WIB. Bonucci tidak menyebut dirinya dan Dani Alves yang layak jadi pemain terbaik (dua gol Juventus dicetak keduanya) di laga tersebut.

Palang pintu berpaspor Italia itu justru menyebut sang penjaga gawang, Norberto Murara Neto, yang layak keluar sebagai pemain terbaik. Ya, kiper berpaspor Brasil itu menunjukkan kelayakannya sebagai deputi Gianluigi Buffon.

Sepanjang pertandingan, mantan kiper Fiorentina itu menahan lima peluang emas yang dimiliki Lazio. Beberapa peluang di antaranya yang dapat digagalkan Neto ialah sepakan Felipe Anderson dan Ciro Immobile.

Berkat penampilan gemilang itu, plus kemampuan mencetak dua gol via Alves dan Bonucci, Juventus berhak meraih trofi ke-12 di Coppa Italia. Juventus mengoleksi trofi terbanyak, unggul tiga gelar dari AS Roma yang berstatus sebagai pengoleksi kedua terbanyak.

“Lazio memiliki kualitas dalam hal serangan. Namun untungnya, Super-Neto menyelamatkan kami malam ini,” kata Bonucci mengutip dari Football Italia, Kamis (18/5/2017).

Setelah memenangi Coppa Italia, Juventus akan menjalani dua final untuk meraih dua trofi lainnya. Final selanjutnya adalah kontra Crotone pada Minggu 21 Mei 2017 malam WIB. Jika mampu memenangi laga itu, La Vecchia Signora akan meraih trofi Liga Italia 2016-2017.

Sementara final terakhir ialah kontra Real Madrid. Juventus bersua Los Blancos –julukan Madrid– di partai final Liga Champions yang berlangsung di Stadion Millenium, Cardiff, Wales pada Minggu 4 Juni 2017 dini hari WIB.