Juara 3 Kali Berturut-turut, Juventus Cetak Rekor di Coppa Italia

USAI mengalahkan Lazio di final Coppa Italia 2016/2017 dengan skor 2-0, Juventus berhasil menahbiskan diri sebagai klub pertama yang keluar sebagai juara selama tiga kali berturut-turut.

Bermain di Stadion Olimpico, Kamis (18/5/2017) Si Nyonya Tua unggul lewat gol lesakkan dari Dani Alves di menit ke-12. Kemudian Leonardo Bonucci kembali mencetak angka bagi Juve di menit 24.

Sebagaimana diketahui, trofi Coppa Italia kali ini merupakan yang ke-12 bagi Juventus. Tim asuhan Massimiliano Allegri mencatatkan namanya ke dalam sejarah.

Raihan ini mengingatkan akan kedigdayaan Juve saat menyabet gelar ke-10 pada musim 2014-2015. Kala itu Bianconeri mengalahkan Lazio dengan skor 2-1 lewat perpanjangan waktu.

Pada musim 2015-2016, Si Nyonya Tua kembali berhasil mempertahankan trofi dengan mengalahkan AC Milan di final. Gianluigi Buffon dan kolega menang dengan skor 1-0.

3 - Juventus are the first side ever to win the Coppa Italia title 3 times in a row. Queen. #JuveLazio pic.twitter.com/zJMdvQKKO6