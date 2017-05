Icardi Miliki Mimpi Bawa Inter Milan Bermain di Liga Champions

Champions ?? 🏆 Si, la giocherò con questi Colori 🔵⚫️ perché è la Squadra che mi ha fatto crescere, perché è la squadra che mi ha fatto arrivare dove ho sempre sognato, perché è la squadra che mi ha dato la responsabilità di essere Capitano e rappresentarla con Orgoglio e Onore, SEMPRE, in momenti belli ma soprattutto in momenti brutti, per questo e per altrettanti motivi.. ma soprattutto perché è la Squadra che AMO!! #ForzaInter #SolaNonLaLascioMai #amala #MI9 💪🤛

A post shared by Mauro Icardi (@mauroicardi) on May 16, 2017 at 5:25am PDT