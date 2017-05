Michael Keane Gabung Man United, Chris Smalling Ditendang?

MANCHESTER - Nasib Chris Smalling di Manchester United disebut-sebut kini tengah di ujung tanduk. Bek tengah jangkung itu dikabarkan akan dilepas manajer Jose Mourinho di bursa transfer musim panas ini untuk memberi ruang kepada Michael Keane.

Beberapa bulan terkahir ini, Man United memang kerap dikaitkan dengan Keane, centre-back andalan Burnley. Jebolan akademi Man United itu memang tampil impresif bersama Burnley di Liga Inggris musim ini, sehingga Setan Merah disebut ingin memulangkannya ke Old Trafford usai dijual pada musim panas 2015 oleh Louis van Gaal kala itu. Kebetulan Mourinho disebut sangat mengagumi permainannya.

Namun, Mourinho punya sedikit masalah jika memulangkan Keane ke Manchester Merah. Pasalnya ia sejatinya sudah surplus pemain di pos bek tengah, dengan kehadiran Eric Bailly, Chris Smalling, Phil Jones, dan Marcos Rojo.

Namun, menurut kabar yang dilansir The Times, Mourinho kemungkinan besar akan melepas salah satu centre back-nya pada musim panas nanti. The Special One pun dilaporkan akan menaruh Smalling dalam daftar jual klub.

Mourinho sendiri memang sempat mengkritik etos kerja dan dedikasi Smalling untuk Man United belakangan ini. Mourinho mengkritik secara terbuka bek Timnas Inggris itu yang dinilainya tidak berjuang keras dalam pemulihan cederanya musim ini.