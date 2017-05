Duh! Mourinho Siap Mainkan Banyak Youngster saat Man United Jumpa Crystal Palace

SOUTHAMPTON - Manajer Manchester United, Jose Mourinho, mengonfirmasi kalau ia takkan memainkan tim terkuatnya saat jumpa Crystal Palace pada pekan pamungkas Liga Inggris 2016-2017. Mourinho menyatakan hal ini setelah laga tandang melawan Southampton dini hari tadi, yang berakhir imbang 0-0.

Laga melawan Palace sendiri akan digelar di Old Trafford akhir pekan ini, dan Mourinho menyatakan kalau para pemain muda Man United, termasuk dari tim reserves, akan mendapatkan kesempatan bermain.

Mourinho sendiri beberapa waktu sebelumnya telah mengungkapkan protes terkait jadwal tanding timnya. Protes itu dia katakan karena menilai Setan Merah dirugikan jelang pertandingan final Liga Eropa melawan Ajax tengah pekan depan.

"Hari Minggu (21 Mei 2017 malam WIB) akan menjadi sebuah hari besar bagi para pemain muda karena banyak dari mereka akan bermain. Final Liga Eropa jadi prioritas kami, jadi kami akan melalukan hal tersebut (rotasi pemain)," ungkap Mourinho seperti dimuat ESPN FC.

"Saya berharap suporter di Old Trafford dan yang menonton di televisi menikmatinya kendati ini bukan tim Man United yang kuat. Dan saya berharap Big Sam (Sam Allardyce-pelatih Palace) menunjukkan kalau dia benar-benar seorang teman buat saya," lanjut The Special One dengan nada bercanda.

"Melawan Palace, saya akan menyertakan para pemain muda dari tim reserves. Saya akan membawa Demetri Mitchell, dia sudah ada di bangku cadangan sebelumnya. (Scott) McTominay, dia juga sudah di bangku cadangan, bahkan sudah bermain saat jumpa Arsenal. Dan tentu, Axel Tuanzebe dan juga (Matty) Willock akan main Josh Harrop dan Zachary Dearnley juga akan main," beber manajer asal Portugal tersebut.

"Paul Pogba juga akan bermain, karena dia sudah tak bermain atau berlatih sejak ayahnya meninggal (belum lama ini)," tukasnya.