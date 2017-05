SPORT TWEETS: Tembus 250 Ribu Pengunjung, Ronaldo Ucapkan Terima Kasih kepada Masyarakat yang Datang ke Museum CR7

FUNCHAL – Striker Real Madrid, Cristiano Ronaldo, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah antusias datang ke museum CR7. Saat ini museum yang berisikan sejarah mengenai perjalanan hidup Ronaldo itu telah mencapai 250 ribu pengunjung.

Museum ini memang didedikasikan untuk pemain berusia 31 tahun tersebut. Museum CR7 sendiri didirikan pada 2013 di Funchal, Madeira, yang berisi mengenai sejarah karier sepakbolanya sejak kecil. Di tempat itu pula, Ronaldo menyimpan semua trofi yang diraihnya dalam dunia sepakbola.

Melalui akun Twitter-nya, @Cristiano, pesepakbola berkebangsaan Portugal tersebut mem-posting sebuah foto yang berisi ucapan terima kasih. Pasalnya, tercatat sebanyak 250 ribu pengunjung yang telah menyambangi museum CR7 sejak diresmikan pada Desember 2013.

Tak lupa Ronaldo juga menuliskan sebuah pesan singkat di atas foto yang diunggahnya melalui akun Twitternya yang bertulis “Kami Sudah memiliki 250 ribu pengunjung pada @CR7Museu!! Terima kasih semuanya!!”

We already had 250 000 visitors in my @CR7Museu !! Thank you all!👏👌 pic.twitter.com/8Q2pLAAQhs