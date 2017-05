Suporter Persija Suarakan Mosi Tidak Percaya kepada Pelatih

BEKASI - Ribuan suporter Persija Jakarta menyuarakan mosi tidak percaya kepada pelatih Alessandro Stefano Cugurra yang dianggap gagal membina tim selama mengarungi Liga 1 Musim 2017.



"Dari enam kali bertanding, baru sekali menang saat melawan Persiba Balikpapan. Tiga kali kalah dan dua kali imbang," kata Koordinator The Jak Mania Kota Bekasi, Dede Adhitama di Bekasi, Minggu, 14 Mei 2017.



Kekecewaan Dede semakin memuncak saat Persija Jakarta ditahan imbang Mitra Kukar 1-1. Lebih menyakitkan lagi gol Mitra Kukar tercipta di menit akhir pertandingan. Persija pun harus puas hanya mengemas satu poin pada laga yang berlangsung di Stadion Patriot Chandrabaga Kota Bekasi itu.



Sementara itu, kekecewaan The Jak Mania juga divisualisasikan melalui pemasangan sejumlah spanduk di sekitar Stadion Patriot Chandrabaga atas kegagalan tim berjuluk Macan Kemayoran itu dalam mengarungi kompetisi 2017.



Spanduk tersebut bertuliskan "Teco Must Out," "5X Bertanding Tidak Menang," "Save Persija Jakarta," nampak terpasang di Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan dan di pagar tribun penonton Stadion.



Bahkan usai berakhirnya laga kandang Persija kontra Mitra Kukar, puluhan The Jak Mania sempat menghadang bus yang mengangkut pemain serta pelatih Persija sambil meneriakkan mosi tidak percaya kepada pelatih.



"Ganti pelatih, balas kekalahan," teriak sejumlah suporter Persija di depan bus Persija Jakarta yang akan melaju di koridor parkir Stadion Patriot Chandrabaga.



Menyikapi mosi tidak percaya itu, pelatih Persija yang karib disapa Teco menyampaikan permohonan maafnya kepada The Jak Mania dalam sesi konfrensi pers usai pertandingan.



"Saya minta maaf kepada suporter hari ini belum bisa menang di kandang. Pada menit terakhir kita kecolongan. Kami sedih. Kita harus lihat ke depan (pertandingan selanjutnya)," katanya.



Menurut Teco, dirinya masih memiliki kontrak pelatih yang telah ditandatanganinya selama setahun dengan manajemen.



"Manajemen masih mendukung saya untuk melatih Persija. Ini adalah tanggung jawab saya untuk bekerja lebih keras lagi membangkitkan mental pemain pada laga berikutnya," tandasnya.