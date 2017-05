Hasil Liga Inggris Tadi Malam: Liverpool dan Crystal Palace Pesta Gol, Man United Kecele

PERTANDINGAN pekan ke-37 Liga Inggris musim 2016-2017 telah selesai digelar. Dari tiga pertandingan yang bergulir panas, dua klub berhasil panen tendangan ke gawang dan pulang dengan koleksi empat gol. Ya, Liverpool dan Cyrstal Palace sukses bobol gawang lawan empat kali. Sementara Manchester United harus pulang dengan kepala tertunduk.

Dalam pertandingan yang dilakoni Liverpool, skuad asuhan Jurgen Klopp itu sukses menundukkan West Ham dengan skor 4-0. Tanpa balas, empat gol berhasil dicetak oleh para pemain andalan The Reds –julukan Liverpool. Dari empat gol itu, dua gol berhasil disumbang oleh Philippe Coutinho. Sementara Daniel Sturridge dan Divock Origi masing-masing satu kali membobol gawang yang dijaga Adrian.

Di tempat lain, menjalani laga melawan Hull City, Crystal Palace tampil gemilang dan pulang dengan senyum lebar. Tim asuhan Sam Allardyce itu berhasil menaklukkan Hull City dengan skor akhir 4-0. Sama seperti Liverpool, The Eagles –julukan Crystal Palace– menang tanpa balas. Empat pemain, yakni Wilfred Zaha, Christian Benteke, Luka Milivojevic, dan Patrick van Aanholt, berhasil menyumbang masing-masing satu gol ke gawang lawan.

The Reds dan The Eagles raih kemenangan dengan pesta gol, pil pahit ditelan oleh Manchester United usai kalah dari Tottenham Hotspur 1-2. Bertandang ke kandang lawan, The Red Devils –begitu Man United disebut– hanya mampu meraih skor dari gol Wayne Rooney. Sementara Tottenham berhasil membobol gawang David de Gea dua kali melalui tendangan Victor Wanyama dan Harry Kane.

Berikut hasil lengkap Liga Inggris tadi malam:

Crystal Palace 4 – 0 Hull City

West Ham 0 – 4 Liverpool

Tottenham Hotspur 2 – 1 Manchester United