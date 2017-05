Bantai Stoke City, Ini Komentar Arsene Wenger

LONDON – Pelatih Arsenal, Arsene Wenger, mengaku bangga dengan penampilan anak asuhnya yang sukses membantai Stoke City dengan skor 4-1 pada pertandingan yang berlangsung di Bet365 Stadium, Jumat 13 Mei 2017 malam WIB. Menurutnya, Oliver Giroud dan kawan-kawan sudah bermain sangat luar biasa.

Arsenal sukses melanjutkan catatan positifnya setelah berganti pola 3-4-3. Bahkan The Gunners –julukan Arsenal– berhasil meraih enam kemenangan dari tujuh laga terakhir mereka di semua kompetisi.

“Saya pikir hasil ini (melawan Stoke City) merupakan kelanjutan dari apa yang sudah kami lakukan selama satu pekan,” ujar Wenger, seperti dilansir dari Four Four Two, Senin (15/5/2017).

“Kami bermain bagus melawan Man United, kami bermain bagus di Southampton dan juga di sini. Jadi secara keseluruhan, saya pikir performa kami luar biasa, kami memiliki semangat yang luar biasa dan saya bangga dengan apa yang kami lakukan,” terangnya.

Kemenangan tersebut membuat Arsenal tetap menjaga peluang untuk dapat finis posisi empat klasemen akhir Liga Inggris. Meriam London saat ini menempati posisi lima dengan 69 poin. Mereka hanya terpaut satu angka dari Liverpool yang menghuni tempat keempat.