Arsene Wenger Kesengsem dengan Penampilan Ozil

LONDON – Manajer Arsenal, Arsene Wenger, mengaku terkesima dengan penampilan salah satu anak asuhnya, yakni Mesut Ozil. Sejak berganti pola 3-4-3, kontribusi pemain berpaspor Jerman itu terlihat lebih menonjol.

Arsenal memang berhasil menemukan permainan terbaiknya saat menggunakan pola 3-4-3. Klub yang bermarkas di Emirates Stadium tersebut berhasil meraih enam kemenangan dari tujuh laga terakhir mereka di semua kompetisi.

Teranyar, Stoke City menjadi korban keganasan permainan Olivier Giroud dan kawan-kawan. Bermain di Bet365 Stadium, Meriam London sukses meraih kemenangan telak 4-1, di mana Ozil sukses menyumbang satu gol.

“Itu adalah penampilan yang Anda inginkan darinya (Ozil). Saya pikir ia sudah berkembang di posisi barunya dan secara keseluruhan ia sangat menikmati,” ungkap Wenger, seperti disadur dari Four Four Two, Senin (15/5/2017).

“Saya harus mengatakan, saat kepercayaan diri tengah menghinggapi tim, Anda bisa melihat semua pemain bermain sangat bagus,” pungkas manajer asal Prancis tersebut.