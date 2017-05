SPORT TWEETS: Lewandowski Tak Percaya Bayern Munich Menangi Laga Sengit Kontra Leipzig dengan Skor 5-4

PENYERANG Bayern Munich, Robert Lewandowski, heran dengan performa timnya yang tampil gemilang kontra Leipzig di laga lanjutan Liga Jerman pada Sabtu 13 Mei 2017 malam WIB. Hal itu ia sampaikan melalui akun Twitter-nya @lewy_official.

Pasalnya dalam laga tersebut, menjelang 10 menit berakhirnya pertandingan, Bayern Munich nyaris kalah setelah tertinggal 2-4. Namun, lima menit menjelang peluit babak kedua dibunyikan, Lewandowski menjadi pemompa semangat rekan-rekannya setelah mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan.

Tetap masih kalah dari sang tuan rumah, Bayern mampu menjebolkan dua gol ke gawang Leipzig. Dua gol tersebut berhasil dilesakkan David Alab dan Arjen Robben di tambahan waktu hingga merubah kedudukan menjadi 5-4 untuk kemenangan Bayern.

“Permainan yang hebat! RBL-@FCBayern 4:5!,” cuitnya dalam akun Twitter-nya.

What a game! RBL-@FCBayern 4:5! 👏👏👏 We did it! ⚽⚽❌❌