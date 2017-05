Bournemouth Siap Tampung John Terry

BOURNEMOUTH - Klub papan tengah Liga Inggris, Bournemouth, sepertinya benar-benar serius ingin memboyong kapten Chelsea, John Terry. The Cherries dikabarkan sudah melayangkan tawaran perdana untuk pemain yang telah berusia 36 tahun itu, belum lama ini.

Seperti diketahui, Terry dipastikan akan meninggalkan Chelsea akhir musim ini, setelah membela panji The Blues sejak 1998 silam. JT memutuskan untuk mengakhiri pengabdian panjangnya bagi Chelsea setelah kalah bersaing di lini pertahanan London Biru musim ini.

Mendengar Terry akan meninggalkan Stamford Bridge, beberapa klub Liga Inggris pun langsung mengambil langkah cepat. Meski sudah gaek, klub-klub tersebut percaya bahwa eks kapten Timnas Inggris itu masih bisa memberikan tambahan kualitas di lini pertahanan mereka.

Salah satu klub yang getol ingin mendatangkan Terry adalah Bournemouth. Menurut laporan yang dilansir The Mirror, pihak The Cherries memang benar-benar berhasrat untuk mendatangkan sang bek ke Vitality Stadium pada musim panas nanti.

Menurut laporan tersebut, manajemen Bournemouth menawarkan kontrak berdurasi dua tahun bagi Terry. Selain itu, pemilik 78 caps bersama Three Lions itu juga mendapat gaji yang cukup besar, yaitu 130 ribu pounds per pekan, jika ia bersedia berseragam The Cherries musim depan.