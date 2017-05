WOW! Seluruh Penggemar Sepakbola dapat Saksikan Pertandingan FIFA Cup Rusia 2017 dan FIFA U-20 World Cup

JAKARTA - OrangeTV Resmi menjadi Pemegang Hak Siar Eksklusif untuk TV berbayar FIFA Confederations Cup Rusia 2017 dan FIFA U-20 World Cup South Korea yang akan segera bergulir 17 Juni 2017 mendatang. Piala Konfederasi 2017 ini menjadi ajang ke-10 yang akan di gelar. Piala Konfederasi 2017 diselenggarakan FIFA sebagai ajang pemanasan dari Piala Dunia 2018 yang juga akan digelar di Rusia.

“Orange TV selama dikenal sebagai Jagoannya Sepak Bola, sehingga Orange TV berusaha untuk menyediakan konten bola yang sangat bermutu, sehingga setiap bulan disuguhi oleh pertandingan pertandingan bermutu. Hal ini dapat meningkatkan jumlah pelanggan juga retention pelanggan Orange TV, selain itu untuk para Milenial, pertandingan ini bisa dilihat melalui aplikasi Genflix”, ungkap Greeny Dewayanti, Commercial Director OrangeTV dan CEO Genflix

Dengan menyiarkan FIFA Confederations Cup Russia 2017 dan FIFA U-20 World Cup South Korea, OrangeTV mengukuhkan posisinya sebagai Jagoan Sepak Bola dengan menayangkan Liga Terlengkap Premier League, La Liga,Champions, dan Liga Indonesia terbesar Gojek Traveloka Liga 1 dan Liga 2.

Tuan rumah Rusia, Portugal serta Jerman diunggulkan bakal mampu memboyong trofi juara pada tahun ini. Menariknya dari delapan kontestan yang berlaga di Piala Konfederasi 2017 hanya Meksiko yang pernah mengecap gelar juara.Selain Piala Konfederasi, OrangeTV juga akan menayangkan FIFA U-20 World Cup South Korea mulai 20 Mei hingga 11 Juni 2017

Untuk dapat menyaksikan pertandingan FIFA Confederations Cup Russia 2017 dan FIFA U-20 World Cup South Korea ,pelanggan Orange TV harusmengaktifkan paket Sporty+ dan All Channel bagipelanggan KU band atau paket Olahraga+ dan All Channel utk pelanggan C band. Harga terjangkau mulai dari 168rb. Selain di OrangeTV dapat juga disaksikan melalui Genflix, download aplikasi Genflix sekarang di Google Playstore GRATIS atau melalui website genflix.co.id.

Bagi pelanggan setia OrangeTV untuk mengingatkan jadwal pertandingan yang akan berlangsung. Download aplikasi terbaru Orange TV bernama “ OrangeKu“ di Google store. Pelanggan dapat mengatur reminder pertandingan bola di OrangeKU melalui smartphone android anda. Pelanggan akan mendapatkan juga jadwal tayang pertandingan Piala Konfederasi dan U-20 dan info pertandingan lainnya. OrangeKu hadir untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan setia Orange TV.