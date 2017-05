Jalani Kompetisi Liga 2, PSIS Semarang Gandeng Sponsor Baru

SEMARANG – Setelah mendukung tiga tim besar yang berkompetisi dalam Liga 1, PT Multistrada Arah Sarana Tbk, kali ini berkolaborasi dengan tim yang tergabung dalam Liga 2 yakni Persatuan Sepakbola Indonesia Semarang (PSIS Semarang).

Andry Lee, General Manager Marketing & Sales PT Multistrada Arah Sarana Tbk dalam konferensi pers mengatakan pihaknya mencoba mendekatkan diri ke masyarakat. Bahkan kerja sama yang terjalin memiliki tujuan untuk memajukan sepakbola nasional.

"Langkah kami untuk mendekatkan diri ke masyarakat seluruh Indonesia memang cukup serius. Bulan lalu contohnya, Namun di Semarang ini, kami coba mendekatkan diri kepada masyarakat melalui sepakbola dengan cara memberi dukungan untuk PSIS Semarang. Sepakbola kami pilih karena memiliki magnet yang luar biasa, terbukti PSIS Semarang memiliki suporter yang tersebar hingga luar negeri. Semarang memang menjadi kota yang menarik untuk menjadi perhatian kami selain sebagai ibukota Jawa Tengah, Semarang juga memiliki pangsa pasar yang cukup besar," ujar Andry, Sabtu (13/5/2017).

Pada kesempatan yang sama, Akhmad Nursyamsu, Head of Exhibition & Sport Activation PT Multistrada Arah Sarana Tbk menjelaskan, “Dukungan ini sebagai bentuk keseriusan Corsa dalam mendukung sepak bola di Indonesia agar lebih baik. Ke depannya kami berharap mendapatkan dukungan penuh dari suporter PSIS Semarang terhadap produk kami," ujarnya.

Konferensi pers ditutup dengan sambutan dari Khaerul Anwar, Direktur Umum Klub PSIS Semarang. “Terima kasih atas kesediaan Corsa untuk mendukung tim kami. Yang ingin kami tekankan bahwa nafas kebangkitan klub berasal dari sponsor. Maka, dukungan para suporter terhadap sponsor merupakan bukti konkrit atas kecintaan untuk mendukung klub idolanya,” ucapnya.

Selain direktur umum klub, turut hadir tim manajemen klub, pelatih, dan kelima orang pemain PSIS Semarang, yaitu Johan Yoga Utama, M. Ridwan, M. Yunus, Haudi Abdillah, dan Hari Nur Yulianto. PSIS Semarang merupakan klub sepak bola yang bermarkas di kota Semarang, dengan tempat berlatih dan bertanding di Stadion Jatidiri Semarang. Dengan julukan "Laskar Mahesa Jenar", klub ini didirikan pada 18 Mei 1932. Klub ini merupakan klub pertama di Liga Indonesia yang pernah menjadi juara Divisi Utama (1999) dan kemudian terdegradasi ke divisi I pada musim berikutnya (2000). PSIS kemudian berhasil menjuarai kompetisi Divisi I nasional (2001), dan berhak berlaga kembali di kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia.

PSIS Semarang telah mengantongi beberapa prestasi, di antaranya yaitu Piala Sultan Hassanal Bolkiah 1987 posisi Runner Up, Piala Soeratin 2003 meraih prestasi Runner Up (PSIS U-18), Piala Soeratin 2004 sebagai Juara (PSIS U-18), Piala Emas Bang Yos (PEBY) 2005 menduduki posisi Runner Up, Piala Emas Bang Yos (PEBY) 2006 pada Runner Up dan Piala Polda Jateng 2015 menjadi sang Juara, Liga Indonesia 2006 merebut Juara 3, dan Liga Indonesia 2007 merebut Juara 2.

Di April 2017, PSIS Semarang tengah bertanding di Liga 2 Indonesia, sebuah kompetisi lapis kedua di sepak bola profesional Indonesia. Liga ini dibentuk sebagai pengganti Divisi Utama Liga Indonesia. Dengan berbagai sejarah kemenangan yang telah diukir PSIS Semarang, Corsa optimis dukungannya akan menambah amunisi PSIS Semarang untuk meraih prestasi lebih tinggi.