SPORT TWEETS: Cetak Gol Tunggal saat Bawa Chelsea Pastikan Gelar Liga Inggris, Batshuayi Senang

WEST BROMWICH – Chelsea akhirnya menjuarai Liga Inggris 2016-2017 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas West Bromwich Albion (WBA) dengan skor 1-0 di Stadion The Hawthorns, Sabtu (13/5/2017) dini hari WIB. Posisi tim berjuluk The Blues itu pun tidak tergoyahkan di puncak klasemen.

Kini, Chelsea berada di posisi teratas klasemen Liga Inggris dengan raihan 82 poin. Eden Hazard dan kolega masih menyisakan dua laga sisa dan raihan tersebut tidak dapat dikejar oleh sang rival terdekat, Tottenham Hotspur di urutan kedua terpaut 10 poin dari Chelsea.

Michy Batshuayi menjadi pahlawan kemenangan Chelsea pada laga tersebut. Batshuayi mencetak gol tunggal bagi timnya di menit 82 usai menggantikan Pedro di babak kedua.

Usai membawa Chelsea memastikan diri meraih gelar Liga Inggris musim ini, Batshuayi pun mengunggah posting-an ke akun Twitter-nya. Ia pun tidak menduga dirinya menjadi pahlawan bagi The Blues.

Don't worry I got this yall 😂😂 God loves unexpected heroes ❤ Very happy tonight enjoy the title FAM !!!! #CFC #KTBFFH #Neversurrender pic.twitter.com/8pCEsR3Z2h