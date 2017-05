Meski Tidak Bermain Maksimal, Mourinho Tetap Bangga dengan Perjuangan Man United

MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Jose Mourinho, mengaku anak asuhya tidak menampilkan permain terbaik saat menjamu Celta de Vigo pada leg II semifinal Liga Eropa di Stadion Old Trafford, Jumat (12/5/2017) dini hari WIB. Kendati demikian, The Special One –julukan Mourinho– tetap bangga dengan semangat juang yang dimiliki timnya.

Mourinho menjelaskan, Paul Pobga dan kawan-kawan sudah memberikan yang terbaik pada pertandingan tersebut. Meski, Setan Merah hanya mampu bermain imbang 1-1 setelah gol Marouane Fellaini di babak pertama dibalas Facundo Rancoglia lima menit jelang bubaran.

Namun, hasil tersebut sudah cukup untuk mengantarkan Man United lolos ke final Liga Eropa 2016-2017. Pasalnya, Setan Merah berhasil meraih kemenangan lewat gol tunggal Marcus Rashford pada pertemuan pertama pekan lalu.

“Anak-anak tidak bermain dengan fenomenal, tapi mereka terus berjuang, mereka memberikan segalanya dan saya benar-benar bangga dengan mereka, karena setelah 14 pertandingan dan kami sekarang tiba di final,” jelas Mourinho, seperti dikutip dari situs resmi Man United.

Man United akan bertemu wakil Belanda, Ajax Amsterdam, di partai final Liga Champions. Ajax berhasil menyingkirkan Olympique Lyon dengan agregat 5-4.