Jadwal Final Liga Eropa 2016-2017

FINAL Liga Eropa 2016-2017 mempertemukan dua klub yang identik dengan warna merah: Ajax Amsterdam vs Manchester United. Pertandingan nanti akan dilangsungkan di Friends Arena, Solna, Swedia pada Kamis 25 Mei 2017 dini hari WIB.

Jika ukurannya personel yang mengisi kedua tim, jelas Man United dijagokan untuk menjadi kampiun, alias mengangkat trofi pertamanya di ajang Liga Eropa. Namun, nothing is impossible in football.

Ajax yang bermodalkan pemain-pemain muda potensial bukan tak mungkin tampil mengejutkan. Hal itu karena pemain-pemain muda Ajax memiliki skill layaknya bintang-bintang kelas dunia.

Sebut saja Kasper Dolberg yang mulai disamakan dengan penyerang Manchester United, Zlatan Ibrahimovic. Sementara itu ada juga bek tangguh meski usianya baru 17 tahun, Matthijs de Light.

Karena itu, Man United yang lebih dijagokan pantang memandang remeh Ajax, klub yang mencoba kembali meraih kejayaan layaknya era 1990-an. Dalam periode tersebut, Ajax yang dilatih Louis van Gaal sempat dua kali melaju ke final Liga Champions dan salah satunya berhasil membuahkan gelar juara, tepatnya pada 1994-1995.