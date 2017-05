Jika Man United Lolos ke Final Liga Eropa, Inilah Kiper yang Akan Diturunkan Mourinho

MANCHESTER - Manajer Manchester United, Jose Mourinho, kabarnya sudah menetapkan siapa yang akan diturunkan di bawah mistar gawang seandainya Setan Merah lolos ke final Liga Eropa musim ini. Mourinho disebut akan mempercayakan kiper kedua Sergio Romero untuk menjadi kiper inti di partai puncak nanti.

Semenjak didatangkan Louis van Gaal tahun 2015 silam, nama Romero memang jarang mendapat kesempatan bermain di tim utama Man United. Ia hanya menjadi back-up David De Gea sebagai kiper utama Setan Merah.

Namun, pada musim ini, Romero dipercaya Mourinho menjadi kiper utama Man United di cup competitions, terutama di ajang Liga Eropa. Kiper utama Timnas Argentina itu membayarnya dengan performa yang apik, di mana ia mencatatkan tujuh clean sheets dari 10 penampilannya di Liga Eropa musim ini.

Catatan apik Romero itu pun diyakini membuat Mourinho puas. Menurut laporan yang dilansir The Mirror, The Special One sudah memutuskan kalau kiper berusia 30 tahun itu akan menjadi kiper utama Man United di sisa pertandingan Liga Eropa musim ini.

Ya, Mourinho siap kembali menurunkan Romero sebagai starter saat Man United menjamu Celta Vigo dini hari nanti di Old Trafford pada leg kedua babak semifinal. Setan Merah diharapkan bisa mempertahankan keunggulan 1-0 yang didapat dari leg pertama di Balaidos, agar melaju ke partai final yang akan digelar 25 Mei mendatang di Friends Arena, Stockholm, Swedia.